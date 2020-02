Trovano portafogli con 300 euro e lo restituiscono

Trovano portafogli con ben trecento euro e lo restituiscono. Il bel gesto, avvenuto a Cervinara, è stato opera di due mamme che hanno ritrovato il portafogli mentre accompagnavano i figli a scuola in via Pirozza. Come riporta Il Caudino, le due donne sono riuscite a mettersi in contatto con la persona che aveva smarrito soldi e documenti, incontrandola poi all'esterno della stessa scuola.