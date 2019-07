Compra pollo al supermercato, ma dentro ci trova vermi vivi

Una sorpresa a dir poco spiacevole per un giovane di Atripalda, quando ha addentato il pollo allo spiedo acquistato poche ore prima in un supermercato. Il ragazzo, infatti, come riporta Prima Tivù, poco dopo aver iniziato a consumare il pollo si è reso conto che al suo interno c'erano dei vermi vivi. Il giovane, stando ai fatti, ha allertato subito il suo medico di famiglia e i carabinieri, che ora stanno indagando sull'episodio. Sul caso stanno lavorando anche gli uomini dell'Asl.