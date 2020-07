Trasporta rifiuti speciali senza autorizzazioni: denunciato

I Carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento un ventenne di Avellino, ritenuto responsabile di “Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione”. Il controllo, eseguito a Pietradefusi unitamente ai Carabinieri della Stazione di Dentecane, permetteva di accertare che lo stesso trasportava su un autocarro materiale ferroso in assenza di prescritta autorizzazione. Sottoposti a sequestro sia il veicolo che i rifiuti su di esso trasportati;

