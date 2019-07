Furto fallito in una rimessa di attrezzi

Nella mattinata di oggi, come riporta Il Caudino, alcuni ladri hanno tentato di forzare il cancello di ferro di una rimessa di attrezzi. L'episodio criminoso in via Cappella Salomoni, a Cervinara. Stando a quanto si apprende, i malviventi erano due e, vistosi scoperti, sono saliti sul tetto della rimessa e si sono dati alla fuga.