Purtroppo dobbiamo segnalare un tentativo di furto al Conservatorio Cimarosa di Avellino. Alcuni malviventi, infatti, hanno tentato di forzare la cassaforte del direttore. Fortunatamente il tentativo non è andato a buon fine. Ora gli inquirenti dovranno far partire le indagini per dare un nome agli autori del crimine.