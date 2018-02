Tegole pericolanti sulla Chiesa: intervengono vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Fosso Santa Lucia, ad Avellino, per la rimozione di tegole pericolanti e pezzi di cornicioni, dal tetto della Chiesa di Costantinopoli. Si è reso necessario l'intervento di un mezzo tridimensionale per la messa in sicurezza del tetto dell'importante edificio sacro del centro storico della città. Le operazioni sono state seguite dal parroco Don Emilio, con visibile attenzione per la struttura. Si è reso necessario interdire la parte sottostante, a scopo cautelativo co l'apposizione di transenne, e anche il sottopasso che collega corso Umberto Primo a Fosso Santa Lucia.