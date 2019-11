Insegnante irpino si toglie la vita

Un professore originario di Montemiletto si è suicidato in Calabria, a Pizzo in provincia di Vibo Valentia. L’uomo, un 40enne, da due anni insegnava navigazione all’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo.

I carabinieri hanno rinvenuto delle lettere sul luogo della tragedia, l'uomo si è impiccato nella casa che aveva preso in affitto in località Marinella, a due passi dalla scuola nella quale insegnava. Un collega lo ha trovato senza vita. Il collega ha immediatamente chiamato i soccorsi ma per lui, ormai, non c’era più nulla da fare.