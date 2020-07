Il dramma della solitudine: uomo si toglie la vita impiccandosi

Purtroppo dobbiamo raccontare di un suicidio. La tragedia si è verificata a Montefredane dove, nella mattinata di oggi, un 61enne si toglieva la vita impiccandosi all’interno dalla sua casa e lasciando un biglietto di scuse per i suoi familiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non si conoscono ancora le cause che hanno spinto l'uomo all'insano gesto

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, il 118 e il medico legale che su disposizione della Procura ha eseguito l’esame esterno sul corpo dell'uomo. Non si conoscono ancora le cause che hanno spinto l'uomo all'insano gesto. Indagini in corso.