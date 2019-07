Ennesimo suicidio in Irpinia, donna si toglie la vita

L'ennesimo suicidio in Irpinia, questa volta a Cervinara, dove una donna di 56 anni, L.P., si è tolta la vita a casa sua, in via Agelo Renna. A scoprire il corpo senza vita della donna sono stati i familiari. La donna lascia tre figli, due donne e un maschio.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso della donna.