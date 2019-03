Si toglie la vita impiccandosi, il sindaco annulla il Carnevale

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del terribile suicidio perpetrato da un 33enne di Montemarano che si è tolto la vita impiccandosi nel bosco.

A causa del grave lutto che colpito la comunità di Montemarano, il sindaco ha annullato la manifestazione del carnevale. In un post su facebook, Palmieri ha scritto quanto segue: «Questa vicenda ha provato tutti e tutti insieme, associazioni, musicisti, ristoratori, caporabballi, abbiamo deciso di annullare le attivita` in programma in segno di vicinanza e rispetto verso i suoi cari. Siamo una grande famiglia che condivide gioie ma anche dolori»