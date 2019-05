Impazzisce e spara alla testa di due donne con un fucile ad aria compressa

Verso le ore 19:00, a Mugnano del Cardinale, via Campo, un 58enne ha sparato dalla finestra della sua abitazione con un fucile ad aria compressa e ha colpito alla fronte una 58enne e la figlia 20enne, entrambe di Quadrelle, che transitavano in quel momento a bordo di un'auto condotta dalla donna. Le predette sono state trasportate dal 118 all'ospedale Moscati di Avellino. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Indagini in corso.