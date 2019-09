Spaccio di droga, l'ex candidata al Comune di Avellino ha scelto il patteggiamento

Il processo a carico di tre soggetti finiti al centro di un’inchiesta per spaccio di cocaina e che ha visto coinvolte, in tutto, sette persone, ha visto, nella giornata di oggi, patteggiare tre imputati. Per quanto riguarda l'ex candidata al consiglio comunale di Avellino, Rita Coluccino, il Gup, Francesca Spella, ha stabilito due anni con pena sospesa. Sono quattro anni e quattro mesi, invece, per il compagno. Tre anni e otto mesi per il terzo imputato.

Il Pm, Luigi Iglio, ha accolto il patteggiamento. L’avvocato Samuela Scardino, legale dell'ex candidata, ha ottenuto l’attenuante della minima importanza; dato che, quest'ultima, avrebbe rivestito un ruolo marginale nei reati ipotizzati. Il legale aveva ottenuto anche la scarcerazione dei giudici del Riesame.

L'indagine in questione è stata portata avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino, e ha condotto alla scoperta di un enorme giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Numerosi volti noti sono stati coinvolti nell'inchiesta.