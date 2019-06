Spaccio di droga, applicazione della misura cautelare in carcere

In data odierna , in Grottaminarda , i Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Compagnia di Ariano Irpino, hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Benevento nei confronti di un 35enne residente in Grottaminarda ritenuto gravemente indiziato del reato di spaccio di stupefacenti nei confronti di giovani assuntori della zona.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, si è sviluppata tra i mesi di Gennaio e Febbraio del corrente anno.

Le attività sono state condotte mediante appostamenti, pedinamenti e videoriprese che hanno consentito di accertare numerosi episodi di cessione di stupefacenti.

L’ operazione è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ariano Irpino.