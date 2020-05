Banconote false in Irpinia: parte l'indagine

Usa banconote false per fare la spesa. finisce nei guai un 30enne di San martino Valle Caudina che ha spacciato alcune banconote fasulle da 50 euro. Come riporta The Wam, l'uomo è stato rintracciato dalla Polizia Municpale che ha avviato le indagini. Il 30enne, infatti, non ha voluto rivelare la provenienza delle banconote. Quindi, la Municipale, guidata dal comandante Mauriello, dovrà ora individuare la provenienza dei soldi, ma anche se altre banconote sono state spacciate per il comun e irpino.

