Sidigas: il Tribunale sospende il fallimento

Come anticipato ieri, Il tribunale di Avellino ha sospeso il procedimento di fallimento a carico della Sidigas. La decisione arriva subito dopo il sit-in dei tifosi dell'Avellino Calcio nei pressi di Palazzo di Giustizia, prima di incontrare il presidente Mauriello che ha comunicato la decisione dei giudici. Presente, in aula, anche il procuratore d'Onofrio che, insieme al sostituto Russo, ha disposto il maxi sequestro di circa 100milioni di euro a carico della Sidigas di De Cesare. Una decisione che, comunque, era nell'aria, anche perché nella giornata di ieri i giudici fallimentari avevano accolto la richiesta di concordato in bianco.