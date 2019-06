Orrore a San Tommaso, litiga con la compagna e si taglia le vene con il vetro

Scena atroce quella avvenuta a San Tommaso, dove è intervenuta una squadra Volanti della Polizia di Avellino: stando a quanto si apprende, un pregiudicato 52enne ha perso il controllo nel corso di un litigio con la propria compagna e si è tagliato le vene dei polsi con i cocci di vetro di una bottiglia. Il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino è stato immediato. L'uomo non è in pericolo di vita.