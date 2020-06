Tenta furto in un bar sfondando la vetrina: arrestato

I Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nel capoluogo irpino e nell’hinterland.

Ed è proprio grazie a tali servizi che i Carabinieri della sezione Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato e danneggiamento.

I fatti sono accaduti alle prime ore dell’alba quando l’autovettura impiegata nel servizio perlustrativo, allertata tramite centrale operativa da un cittadino del posto, interveniva presso un noto bar del capoluogo dove il soggetto, un 27enne avellinese, veniva sorpreso mentre con un piede di porco cercava di scardinare la porta dell’esercizio commerciale. Alla vista dei carabinieri cercava di darsi alla fuga ma veniva bloccato dopo pochi metri.

Condotto in Caserma, dopo gli accertamenti di rito l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida avvenuta poi in tarda mattinata.