Sequestrato furgone per la consegna dei farmaci

A San Martino Valle Caudina, un furgone per la consegna dei farmaci è stato sottoposto a sequestro. Stando a quanto si apprende, il mezzo risultava non in regola con il gruppo frigo e i documenti di trasporto.

Gli agenti della Municipale della locale stazione, hanno sottoposto a fermo amministrativo il furgone, comminando la sanzione amministrativa, con riserva di valutare eventuali illeciti di natura penale.