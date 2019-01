Calze della Befana a rischio: maxi sequestro di dolciumi in un supermercato. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, visto l’approssimarsi dell’Epifania, ha varato un piano di intensificazione di controlli presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, al fine di verificare la genuinità della merce esposta per la vendita.

Nel corso dell’attività, il Nucleo Mobile della Compagnia di Avellino, sviluppando le informazioni ottenute attraverso il costante monitoraggio economico del territorio e le segnalazioni dei cittadini pervenute alla sala operativa tramite il numero di pubblica utilità “117”, ha individuato nell’area dedicata ai dolciumi di un supermercato di Atripalda 3.056 articoli destinati a riempire le “calze della Befana” per i più piccoli, privi delle previste indicazioni obbligatorie quali scadenza, ingredienti e l’eventuale presenza di allergeni.

La merce rinvenuta è stata sequestrata ed il titolare del supermercato è stato segnalato all’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi Prodotti Alimentari di Napoli, per l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 64.000 euro, perché esponeva per la vendita prodotti non conformi alle prescrizioni in materia di indicazioni obbligatorie sui prodotti alimentari imposti dal Regolamento CE n. 1169/11, ratificato in Italia con il recente Decreto Legislativo n. 231/2017.

Il dispositivo di controllo continuerà anche in queste ore ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino invita i cittadini a verificare attentamente la presenza di indicazioni in italiano sulle confezioni di alimenti prima di acquistarle e di segnalare al numero 117 eventuali anomalie.