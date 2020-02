Maxi sequestro di bombolette spray e stelle filanti non in regola

In questi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno svolto una serie di controlli che hanno portato al sequestro di migliaia di articoli carnevaleschi di fabbricazione cinese, che avrebbero potuto essere potenzialmente pericolosi nelle mani di un bambino. E per le irregolarità riscontrate, a carico dei titolari di alcuni esercizi commerciali sono scattate le previste sanzioni amministrative. A Teora i Carabinieri della locale Stazione hanno sequestrato oltre 250 bombolette tra stelle filanti e schiuma spray, pronte alla vendita, ritenute non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti: prodotti, quindi, potenzialmente pericolosi. Nello specifico, all’esito delle verifiche i citati prodotti sono risultati privi del marchio di conformità “C E”.

Per le irregolarità riscontrate, a carico del titolare del negozio è scattata anche la sanzione amministrativa di 3mila euro. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino mette in guardia i consumatori: il marchio originale europeo di conformità è composto dalle lettere C E ricavate da due cerchi e quindi nell’originale, fra la C e la E dev’esserci almeno la metà della larghezza della C. Se le lettere C ed E sono molto più ravvicinate si tratta evidentemente di un falso. L’attività di controllo, tuttora in atto, fa parte di un più ampio dispositivo al fine di contrastare la commercializzazione di quei prodotti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei consumatori.