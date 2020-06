Trovato in possesso di droga: segnalato un ventenne

La pattuglia della Stazione di Bonito era impegnata in un servizio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando non è passato inosservato un veicolo con alla guida un ventenne di possibile interesse nella lotta alla droga. E, intimato l’“Alt”, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di polizia. L’anomalo atteggiamento manifestato dal giovane ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento. I sospetti avuti dai Carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale e veicolare, veniva rinvenuta una modica quantità di marijuana. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il ventenne è scattata la segnalazione ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 ed il ritiro della patente di guida.

