Beccato con l'hashish in auto, segnalato assuntore

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato un 25enne di Altavilla Irpina che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Oltre che per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90, il giovane è stato denunciato per aver rifiutato l’invito di sottoporsi al test tossicologico. Inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Avellino quale assuntore di stupefacenti.

L’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti ha permesso altresì di segnalare alla medesima Autorità Amministrativa altri tre giovani che a seguito di perquisizione sono stati sorpresi in possesso di modiche quantità di stupefacenti.