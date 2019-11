Tragedia sfiorata in autostrada: scoppia la ruota al pullman

Attimi di autentico terrore sul pullman che effettua servizio da Altavillla a Roma Tiburtina, via Valle Caudina. Stando a quanto si apprende, il mezzo è fermo all’altezza di RomaEst per un incidente.

Stando a quanto scrive il Caudino, che riporta la notizia, al pullman a due piani, in partenza da Roma alle 20.30 diretto in valle caudina, con fermate a Santa Maria Capua Vetere e Caserta, è letteralmente scoppiata la ruota posteriore destra mentre era in marcia.

I passeggeri per fortuna non hanno subito nessun danno fisico, solo un grande spavento.