Bomba d'acqua mette in ginocchio Borgo Ferrovia: strada chiusa dai Vigili

È stata riaperta da poco alla viabilità la strada che da via Francesco Tedesco porta fino alla Ferrovia e viceversa. Nonostante il manto stradale fosse stato recentemente oggetto di interventi di rifacimento, l'asfalto non ha retto alla bomba d'acqua.

In particolare i danni più ingenti si sono avuti all'incrocio con Borgo Ferrovia, dove alcuni tombini sono saltati e l'asfalto ha ceduto provocando delle crepe nella strada. Necessario l'intervento dei caschi rossi che hanno provveduto a chiudere l'arteria per circa un'ora per permettere la normale viabilità in totale sicurezza.

Le piogge cospicue hanno causato anche allagamenti in numerosi garage, oltre a tanta fanghiglia e detriti lungo i marciapiedi.