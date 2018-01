E' Sara Moscaritolo la prima miss 2018 di Parco del Cilento

Piccole miss crescono. Sara Moscaritolo 16 anni di Mirabella Eclano, alta 1,70 studentessa al liceo linguistico è la “Prima Miss dell’Anno 2018” di Miss Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La giovane Miss avellinese dalla bellezza tipicamente mediterranea ha sbaragliato la concorrenza nel salone delle cerimonie dell’Agripaestum di Capaccio Scalo.

Ha le idee già chiare: da grande senza mezzi termini vuole fare la fotomodella ed è una ragazza molto determinata con la passione per i viaggi, per il vino e per i cavalli.

L’evento è stato condotto dalla bella e brava Ilaria Cennamo.

La prima tappa di Miss Parco è stata intervallata da momenti di spettacolo con le danzatrici del ventre della “Nuova Polisportiva Bellizzi” coordinate dalla Maestra Maria Rosaria Falivene e dall’altra le voci di Valeria Sacco e Gerry Cucino che hanno incantato la platea con alcune cover tratte dal loro repertorio.