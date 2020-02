Sanificazione da Coronavirus alla Ruggero II: “Ci stiamo preparando al meglio per il ritorno dei nostri studenti”

“Ci stiamo preparando al meglio per il ritorno dei nostri studenti”. Così la dirigente dell'Istituto scolastico Ruggero II di Ariano Irpino, prof.ssa Teresa De Vito. “Nella giornata di oggi, è stato posto in essere un intervento di disinfezione straordinaria, così come disposto dalla Giunta Regionale della Campania, giusta ordinanza n.4 del 26\02\2020”. La scuola arianese, dunque, si prepara a riaprire i battenti. Già da domani gli uffici funzioneranno regolarmente. In prima linea, la nuova dirigente scolastica De Vito: “Non dobbiamo creare inutili allarmismi rispetto al Coronavirus e allo stesso tempo non dobbiamo abbassare la guardia. Abbiamo sanificato gli ambienti tramite l'intervento di una ditta specializzata e stiamo adottando tutto quanto previsto dal protocollo che ci è stato inviato dal Ministero della Salute. Lunedì, quando gli studenti faranno ritorno tra i banchi, gli illustreremo le regole da seguire per un corretto comportamento ed una sana igiene. Tutto in pieno accordo ed in costante aggiornamento con le autorità sanitarie locali”.