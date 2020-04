Si rompe una condotta a Castelfranci, manca l'acqua in alcuni Comuni irpini

A causa della rottura di una condotta idrica a Castelfranci, alcuni Comuni della Provincia di Avellino sono rimasti senza acqua nella giornata di oggi.

Alto Calore: "Potrebbero verificarsi disfunzioni durante l'intera giornata odierna"

Ad annunciare tale disguido è l'Alto Calore, in una nota dove chiarisce che: "I lavori sono in corso, pertanto si potrebbero verificare disfunzioni all’erogazione idrica durante la giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel primo pomeriggio”.

I Comuni rimasti senz'acqua a partire dalla giornata di oggi sono i seguenti: Ariano Irpino, Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Lioni, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova Del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Flumeri, Mirabella Eclano, Sturno, Luogosano, Paternopoli, Castelfranci, S. Angelo all’Esca e Taurasi.