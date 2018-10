Orrore a Bisaccia, uomo trovato senza vita nel vigneto

Tragedia terribile quella avvenuta a Bisaccia, dove un 62enne del posto è stato stroncato da un malore. A riportare la notizia è Prima Tivvù. L’uomo si era recato nel suo vigneto e i familiari, non vedendolo tornare, si sono recati sul posto e hanno fatto l’atroce scoperta. L’uomo era in macchina a bordo strada privo di vita. Immediatamente sono stati allertati il 118 ed i Carabinieri, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 62enne di Bisaccia. Dopo qualche ora la salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi per la formalità di rito dell’esame esterno del cadavere.