La donna scomparsa ad Atripalda è stata ritrovata

Nella giornata di oggi tutti i giornali locali hanno riportato la notizia della scomparsa della signora Antonietta Contino, 43enne Irpinia.

È con grande emozione che vi avvisiamo del ritrovamento della signora avvenuto nel pomeriggio, alle 17.43 circa. Una nostra squadra infatti era intenta nelle ricerche sulla tratta ferroviaria dismessa Avellino-Rocchetta quando il nostro volontario Gabriele Moschella ha intravisto la signora ritrovata in stato confusionale, infreddolita ed impaurita.

Ora Antonietta è ritornata a casa tra l'affetto dei suoi cari.

Tutta l'associazione "Le Aquile" di Sorbo Serpico non può che esprimere immensa gratitudine al suo volontario Gabriele ringraziandolo non soltanto per quanto fatto in questa giornata, per noi tutti ricca di emozioni, ma anche per il servizio che svolge oramai da anni presso la nostra associazione.

Gabriele siamo fieri di te!