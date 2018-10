Violenta rissa nel pomeriggio di oggi, in via Scandone. A riportare la notizia è Prima Tivvù. Gli agenti della “Volanti” diretta dal Vice Questore Elio Iannuzzi hanno posto in stato di fermo due giovani pregiudicati avellinesi. Uno di questi era in possesso di un manganello. L’altro, invece, mostrava i chiari segni di un'aggressione; aveva un occhio tumefatto. I due sono stati condotti in Questura e non avevano documenti di riconoscimento.

I due giovanissimi hanno dichiarato agli agenti di essere stati aggrediti in Via Scandone ma non hanno fornito indizi utili per l’identificazione degli aggressori.La polizia indaga a 360 gradi ma almeno per ora la pista piu’ accreditata sembra essere quella del regolamento di conti