Maxi rissa in Centro per una donna: fermati in quattro

Rissa in Via Tagliamento dove quattro uomini di Avellino, tra i 40 e i 50 anni, si sono fronteggiati a colpi di bottiglie di vetro. Il motivo della disputa sarebbe riconducibile ad un complimento "poco gradito" fatto ad una donna. Da li prima sono volate parole grosse e poi bottiglie, con uno dei protagonisti che è stato soccorso dal 118. Il fatto, avvenuto nei pressi di un noto supermercato, ha richiamato subito l'attenzione di passanti e commercianti che hanno allertato le forze dell'ordine, subito giunte sul posto. Condotti in Questura, gli uomini saranno tutti denunciati per rissa in luogo pubblico.