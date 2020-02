Assalto alla banca, terrore per un vigilantes irpino

Assalto fuori la banca di Credito Popolare in via Battisti a Marcianise.

Come riportano i colleghi di Caserta News, la banda di ladri è entrata in azione poco dopo le 13, aggredendo una guardia giurata che aveva con sé una cassetta di soldi contanti.

Il vigilantes, un irpino di 53 anni, fortunatamente, a dispetto di quanto si era ipotizzato in un primo momento, non è rimadto ferito, ma era in evidente stato di shock, mentre i ladri sono riusciti a scappare a bordo di una Fiat 500, allontanandosi velocemente dalla zona.

Subito è scattato l’allarme e sul luogo della rapina sono arrivate le auto dei carabinieri della compagnia di Marcianise guidata dal capitano Luca D’Alessandro, una volante della polizia ed un’ambulanza che ha provveduto a soccorrere il vigilantes ed accompagnarlo al Pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise per accertamenti.