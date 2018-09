Attimi di paura al Corso di Avellino, un ragazzino è caduto in un tombino

Un ragazzino di 15 anni, pochi minuti fa, è finito in una caditoia, all’altezza della galleria, nei pressi del negozio Benetton. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco sono giunti prontamente. Il ragazzo è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti. Non sembra, ad ogni modo, che abbia riportato gravi ferite. Solo tanta e comprensibile paura.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti anche gli agenti della sezione Volante, coordinati dal vicequestore Elio Iannuzzi. A quest'ultimi il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.