Raffiche di vento, altra giornata campale in Irpinia per i caschi rossi

Anche oggi il forte vento ha continuato a sferzare l’Irpinia. I Vigili del Fuoco di Avellino, già impegnati ieri tutto il giorno, hanno lavorato tutta la notte effettuando circa trenta interventi, sempre per tegole pericolanti, lamiere e grondaie divelte e tantissimi rami e alberi caduti. La situazione non è migliorata quest’oggi: sono una quarantina infatti gli interventi effettuati sempre per le stesse tipologie. Le aree più interessate sono state il Mandamento, dove il forte vento non accenna a diminuire, il Montorese e Grottaminarda e comuni limitrofi. Diversi interventi effettuati anche a Forino, in piazza municipio e via Roma per tegole pericolanti, in via Murato per un Crocifisso pericolante e in via Risorgimento per delle lamiere divelte. Ad Avellino sono stati rimossi rami pericolanti in contrada Pagliarone, mentre in via Roma si è intervenuti per la rimozione di vetri pericolanti. Sempre in città, in via Trinità, sono state messe in sicurezza delle lamiere pericolanti. Ad Atripalda in piazza Umberto primo si è intervenuti per la copertura pericolante della ex dogana. Si continua a lavorare incessantemente con tutte le squadre disponibili per far fronte a tutte le richieste che arrivano presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli.