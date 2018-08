Racket dell'eolico: scarcerati quattro indagati

Continua senza sosta l'inchiesta relativa al racket dell'eolico in Alta Irpinia. I giudici del Riesame di Napoli hanno scarcerato i quattro indagati: Raffaele Magistris, Davide e Marco Lacerenza, difesi dall'avvocato Carmine Ruggiero. Revocato l'arresto, ma resta in carcere per un altro reato, Cristofaro Aguilar.

Le motivazioni della scelta del Riesame

La difesa degli indagati è riuscita a porre l'accento su di una serie di elementi poco univoci nella ricostruzione offerta dagli inquirenti. Il magistrato, quindi, ha deciso di revocare le misure cautelari.

La vicenda

L’attività investigativa dell’Arma dei carabinieri, iniziata nel maggio 2017, ha consentito di accertare l’esistenza di un gruppo criminale che, dopo aver provocato gravi danni alle turbine eoliche, avanzava richieste estorsive ai vertici dei gestori delle relative società operanti in Alta Irpinia, minacciando ulteriori attentati. Le indagini, portate vanti dai carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, sono state condotte con appostamenti, osservazione, monitoraggio con telecamere e mezzi tecnici ed intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Nello specifico, sono stati messi in stretto collegamento due eventi delittuosi, avvenuti a Bisaccia e Lacedonia, e che hanno interessato la stessa società. Nel primo caso, è stato danneggiato un trasformatore con una catena di ferro, nell’altro caso, invece, è stata danneggiata una pala eolica; quest'ultima è stata data alle fiamme.