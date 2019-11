Terrore in A16, pullman in transito avvolto dalle fiamme

Alle ore 19'08 di oggi 17 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, poco prima del casello di Vallata, in direzione Napoli, per un incendio che ha interessato un pullman di Pellegrini i quali ritornavano da San Giovanni Rotondo ed erano diretti nel Napoletano.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli, ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Bisaccia e Grottaminarda, supportate da un'autobotte della sede centrale. Il veicolo completamente avvolto dalle fiamme, si è sfrenato andando all'indietro, finendo per urtare un'autovettura che si era fermata a poca distanza per aiutare i passeggeri. Le fiamme che interessavano i due automezzi sono state spente mettendoli anche in sicurezza. Per fortuna non si sono registrate persone ferite, tranne un comprensibile spavento generale. Rallentamenti alla circolazione si sono avuti durante le operazioni di spegnimento.

Il bus era diretto a Gragnano dopo una giornata passata a San Giovanni Rotondo. A scopo precauzionale sul posto anche due autoambulanze del 118, ma oltre tanto spavento, non si sono registrati feriti