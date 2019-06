Prostituzione minorile al circolo "L'incontro": sconto di pena per gli imputati

La Corte di Appello di Napoli ha concesso lo sconto di pena all'imputato principe del caso di prostituzione minorile nel circolo “L’Incontro” di Avellino. Parliamo dell'ex titolare, Federico De Vito, 71 anni di Mercogliano, condannato in primo grado a 10 anni e 4 mesi, ma la pena è stata ridotta a sei anni e otto mesi. Ridotta anche l'ammenda comminata, che passa da 75 a 14 mila euro. La pena è stata ridotta anche per Mario Luciano di Lapio, 81 anni, che passa da 2 a un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa).



L'indagine era partita dalla denuncia di un gruppo di ragazze, ex dipendenti della struttura, che hanno raccontato agli uomini dell'Arma degli incontri erotici ai quali erano costrette. Durante le indagini, si sono rivelate determinanti le microspie, che hanno permesso di verificare la veridicità della denuncia delle vittime.