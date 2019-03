Stava contrattando con una prostituta: multa di 450 euro

A Montesilvano, in Abruzzo è partita una task force contro la prostituzione. Gli uomini del Nap vigilano e controllano le strade dove si appostano le prostitute. Si tratta di ignari clienti sorpresi mentre erano impegnati a contrattare o consumare prestazioni sessuali. Nei controlli è finito un giovane di 20 anni della provincia di Avellino. La multa comminata è stata di 450 euro. Il Sindaco di Montesilvano ricorda anche l'attivazione di un numero telefonico per le segnalazioni di eventuali episodi di sfruttamento della prostituzione, sia essa in strada che in appartamento. Nei prossimi giorni verranno installati dei tabelloni luminosi per ricordare la vigenza dell'ordinanza e nuove telecamere nella zona della pineta a ridosso del lungomare.