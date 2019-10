Processo "Scuola Cocchia", l'udienza è stata rinviata

L’udienza preliminare a carico dell’ex Sindaco Foti e dei vari funzionari ed assessori del Comune di Avellino, citati in giudizio per le omissioni inerenti ai mancati lavori effettuati alla Scuola secondaria di primo grado Enrico Cocchia di Avellino, è stata rinviata al prossimo 15 Novembre. I capi di imputazione parlano di omissione di lavori in edifici, rifiuto di atti d’ufficio, falso materiale commesso da pubblici ufficiali e depistaggio.

La vicenda

I fatti in questione risalgono al mese di Settembre 2016 allorquando venivano riscontrate numerose anomale e di pericolo per l’incolumità pubblica. Situazioni che, insindacabilmente, hanno portato al sequestro del plesso scolastico.