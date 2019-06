Priolo revoca la Convenzione alla Onlus "Noi con loro"

Il Commissario straordinario Giuseppe Priolo, mediante apposita delibera, ha revocato la convenzione fra il Comune di Avellino e “Noi Con Loro”, la Onlus gestita per anni dalla signora Annamaria Scarinzi, moglie di Ciriaco De Mita.

Il procedimento in questione prende spunto dall'ordinanza del Gip del Tribunale di Avellino, Paolo Cassano, notificata al comune l’8 marzo 2019 e che dispone "la misura interdittiva della esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di anni uno, e della revoca di quelli già concessi e non ancora materialmente erogati" e dalla nota della Regione Campania, del 15 aprile 2019, con cui veniva comunicata la cancellazione della Onlus dal Registro regionale del volontariato. "Entrambi i provvedimenti – si legge nella delibera - precludono la prosecuzione delle attività in convenzione”.