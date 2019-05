Ecco le previsioni per oggi, 24 maggio 2019

Ad Avellino, oggi, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 3.1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Avellinese - Partenio

Al mattino Nubi sparse con ampie schiarite, al pomeriggio Nubi sparse con possibili piovaschi, la sera Nubi sparse con ampie schiarite, la notte Nubi sparse con ampie schiarite.