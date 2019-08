Pregiudicati fermati alla guida di motorini rubati

Gli agenti della sezione Volante della Questura di Avellino, diretta dal vicequestore Elio Iannuzzi, nella serata di ieri, hanno fermato e denunciato un minorenne e un cittadino senegalese, entrambi pregiudicati. I due sono stati trovati a bordo di motorini che risultavao essere stati rubati in provincia di Napoli.

Il minore, qualora non bastasse, era sprovvisto di patente. Di qui l’accusa per ricettazione. Gli inquirenti, infine, condurrano ulteriori indagini per accertare se, gli indagati, abbiano preso parte attiva nel furto.