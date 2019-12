In Irpinia è emergenza maltempo, il Prefetto Spena attiva il “Centro Coordinamento Soccorsi”

Il maltempo ha letteralmente messo in ginocchio l'Irpinia. Una situazione di gravissimo disagio che non poteva lasciare indifferente il Prefetto di Avellino, Paola Spena, che disponeva la convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi al fine di coordinare le attività emergenziali nei comuni dove si registravano le situazioni più gravi e che hanno condotto all’evacuazione della popolazione residente in prossimità di corsi d’acqua e di zone a rischio.

La situazione è drammatica in tutta la provincia

È continuato per tutta la notte il lavoro dei Vigili del Fuoco di Avellino sul fronte del maltempo che da ieri imperversa su tutta l'Irpinia. Il comune maggiormente colpito è stato San Martino Valle Caudina, dove si sono effettuati interventi per soccorrere persone rimaste bloccate in auto, a causa delle strade invase da fiumi di acqua e detriti, e di evacuazione di alcune persone in pericolo nelle loro abitazioni. Altri interventi si sono effettuati a Taurasi per rimozioni di alberi, a Rocca San Felice su di una Pala Eolica, diversi interventi per alberi pericolanti ad Ariano Irpino, a Frigento per una recinzione divelta dal forte vento, a Lioni sempre per caduta alberi, a Manocalzati per uno smottamento, a Teora e a Serino per caduta rami sulla sede stradale, come anche a Mercogliano ed Ospedaletto D'Alpinolo. In nottata, la squadra del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta a Mirabella Eclano, sulla SP 271, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva in una scarpata. Il conducente, un ragazzo di 26 anni originario di Ariano, è stato estratto dal veicolo e affidato ai sanitari del 118 intervenuti che ne disponevano il trasporto presso l'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Sono stati più di venti gli interventi effettuati e più di quaranta in via di espletamento

Una scelta obbligata per seguire costantemente l'evolversi della situazione

Al summit saranno presenti i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, della Regione Campania, della Provincia, della Polizia Stradale, dell’Anas e dell’Enel. Una scelta obbligata che consentirà di seguire ininterrottamente l’evolversi delle situazioni rimanendo in costante contatto con i presidi locali delle Forze di Polizia e con i comuni.