Rifanno abusivamente pista in terra battuta: sanzionati

I Carabinieri della Stazione Forestale di Ariano Irpino hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti di due persone che senza la prescritta autorizzazione, eseguivano lavori di movimento di terreno per il rifacimento di una pista in terra battuta ubicata in zona sottoposta a vincolo idrogeologico del Comune di Ariano Irpino.

