Fratelli investiti a Contrada, il pirata della strada si è costituito

Accompagnato dal suo legale, si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Montoro Inferiore il presunto responsabile dell’investimento avvenuto nella tarda serata di ieri a Contrada (AV): alla guida di una Fiat Punto bianca, avrebbe investito due fratelli, entrambi sulla quarantina, che passeggiavano nei pressi del complesso residenziale popolare di Via Sant’Agata.

Si tratta di un 35enne di Contrada, residente nello stesso condominio dei citati germani.

Per le ferite riportate, uno dei due malcapitati è tuttora ricoverato con prognosi riservata all’ospedale “Moscati” di Avellino; meno grave il fratello, medicato sul posto dell’incidente.

In merito all’accaduto, sono tuttora in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Forino che hanno denunciato il 35enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile del reato di Tentato omicidio.