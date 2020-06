Emergenza Coronavirus, piano screening sierologici Ariano Irpino: 50 guariti

L’ASL di Avellino comunica che ad oggi, a seguito dello Screening Sierologico disposto dalla Regione Campania nel comune di Ariano Irpino, delle 63 persone risultate positive al tampone naso-faringeo: - 50 sono guarite (doppio tampone negativo); - 3 sono risultate positive al secondo tampone; - 10 sono risultate negative al primo tampone e attendono esito del secondo tampone di conferma per dichiararne la guarigione. Inoltre, delle 548 persone risultate positive al COVID 19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 14 le persone che attendono ancora la dichiarazione di guarigione. Resta alta l’attenzione per l’eventuale presenza di focolai ma il trend favorevole degli ultimi giorni lascia ben sperare rispetto all’attuale situazione epidemiologica in provincia di Avellino.

