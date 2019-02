Bloccati dalla neve, intervengono i carabinieri forestali

Nel pomeriggio di oggi la Centrale Operativa della Compagnia di Montella ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di tre persone (rimaste bloccate con il loro fuoristrada sui Monti Picentini. Poche le informazioni fornite ai Carabinieri circa il preciso punto in cui si trovavano. Quello che emergeva dalla breve e confusa telefonata, sfavorita anche dalla scarsità del segnale telefonico,era il loro stato di agitazione dovuto anche al pensiero del sopraggiungere del buio della notte. Si dava quindi inizio ad una tempestiva attività di ricerca. La determinazione degli uomini dell’Arma decisi a dare una risposta a quella disperata richiesta di soccorso, premiava alla fine gli sforzi. Dopo qualche ora i Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino, percorso a piedi per circa due chilometri un tratto di strada impraticabile con l’automezzo di servizio a causa di una coltre di neve e ghiaccio presente sulla strada che dal Piano del Laceno conduce ad Averno (SA), raggiungevano i tre sventurati, emotivamente provati ma in buone condizioni di salute. Con l’ausilio di una vanga i militari riuscivano quindi a liberare il fuoristrada e a trarre in salvo i tre malcapitati, di età compresa tra i 30 ed i 45 anni (due di Gesualdo ed uno di Mirabella Eclano). Lungo il percorso di rientro la medesima pattuglia prestava altresì aiuto ad altre due persone della provincia di Napoli, rimaste anch’esse bloccate con il loro SUV lungo lo stesso tratto di strada: fortunatamente anche per loro solo tanto spavento per il pericolo corso.