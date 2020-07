Pazienti Covid al Moscati, Nursind: "Il pronto soccorso andava chiuso immediatamente"

In merito ai due casi di pazienti Covid nel pronto soccorso del Moscati, il NurSind esprime preoccupazione per quanto diffuso dagli organi di stampa.

Iannuzzi: "Il pronto soccorso andrebbe chiuso e sanificato tempestivamente"

Sulla sanificazione del pronto soccorso, spiega il segretario provinciale Romina Iannuzzi: "Dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto, secondo il protocollo d'intesa sulla gestione emergenza COVID nelle amministrazioni pubbliche siglato ad aprile tra governo e sindacati, il ps andava chiuso e tempestivamente sanificato secondo la circolare ministeriale 5443. La positività del paziente è stata accertata in tarda serata di domenica e da quello che ci risulta il ps non è stato chiuso (cosa che invece è capitata ad esempio nel Ps del Cardarelli, all'ospedale San Paolo di Napoli e in altri presidi Ospedalieri che sono stati temporaneamente chiusi per consentire la sanificazione degli ambienti), sono continuati a sostare pazienti domenica e nei giorni successivi, peraltro si è registrato un notevole sovraffolamento che persiste tutt'ora".

Secondo la Iannuzzi: "Le circolari ministeriali vanno fatte applicare dalle direzioni strategiche aziendali, non comprendiamo il motivo del perché non siano state attuate. Sul primo paziente Covid che è sostato 24 ore in PS prima di essere ricoverato in rianimazione, c'è da dire che non è concepibile che un paziente critico e intubato sosti così tanto tempo in un Ps senza camere d'isolamento a pressione negativa".

Sull'attivazione dei posti letto di terapia intensiva nella nostra regione: "C'è da evidenziare una cosa. L’ideale sarebbe stata la centralizzazione, anche per una questione economica: non si possono tenere aperte 10 terapie intensive COVID in Campania e ognuna con un paziente meglio tenerne una centrale poi quando si sta per riempire si attivano altre a cascata. Ospedale del mare 18 Mln di euro a cosa serve ospedale da campo".