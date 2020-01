Parcheggio "creativo" in via Tagliamento

È un parcheggio a dir poco particolare quello documentato dalla seguitissima pagina Facebook di "Non sei Irpino se...".

Una vettura, in via Tagliamento, veniva parcheggiata proprio sopra al marciapiede. La panchina è stata completamente divelta dal suolo ma, in questo caso, non si può sapere se il guidatore dell'auto sia anche l'autore del danneggiamento; anche perché, sulla vettura in auge, non si vedono i segni dell'urto.

Rimane, in ogni casa, la scelta scellerata di parcheggiare senza alcun criterio e senza il minimo rispetto.