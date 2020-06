Operaio vola giù dal costone della galleria dell’Autostrada A16

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti subito dopo le 17 di oggi, 9 giugno, presso il km 38.200 dell'Autostrada Napoli - Canosa, nel tratto del Comune di Monteforte Irpino, in supporto alla Polizia Stradale ed alla ASL, per l'effettuazione dei rilievi sul posto dello scenario conseguente ad un incidente sul lavoro occorso ad un operaio di 31 anni, originario di Lagonegro (PZ). Il ferito è stato trasportato dagli operatori del 118 in ospedale per le cure del caso. Fondamentale l'ausilio offerto dalla autoscala VF alle operazioni di repertamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Trasportato al “Moscati”, è stato ricoverato in codice rosso al Pronto Soccorso per poi essere trasferito nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni appaiono disperate. Starà agli inquirenti, adesso, ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.